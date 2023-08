Genere cinematografico con scene truculente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genere cinematografico con scene truculente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPLATTER

Lo "splatter" è un genere cinematografico che si caratterizza per la rappresentazione esplicita e grafica di scene violente, sanguinolente e truculente. Questo genere si concentra sull'eccesso di gore e effetti speciali visivi, spesso con intenti sia di shock che di provocazione. I film splatter sfidano le convenzioni e possono spingere i limiti del buon gusto e della realtà, cercando di suscitare reazioni forti nello spettatore. Mentre alcuni considerano l'approccio splatter come espressione artistica, altri lo vedono come semplice sensazionalismo. Il genere ha influenzato la cultura popolare e cinematografica, con opere riconoscibili come "Evil Dead" e "Hostel".

