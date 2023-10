Ambitissimo premio cinematografico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ambitissimo premio cinematografico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : OSCAR

Significato/Curiosita : Ambitissimo premio cinematografico

Miglior cast cinematografico per traffic 2003 – miglior cast cinematografico per chicago 2003 – miglior attrice non protagonista cinematografica per chicago... Miglior castper traffic 2003 – miglior castper chicago 2003 – miglior attrice non protagonistaper chicago... L'Academy Award, conosciuto anche come premio Oscar o semplicemente Oscar, è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne assegnato per la prima volta il 16 maggio 1929. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

