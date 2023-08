Il Ford succeduto a Nixon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ford succeduto a Nixon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GERALD

Significato/Curiosità : Il Ford succeduto a Nixon

Gerald Ford è diventato il 38º Presidente degli Stati Uniti dopo la controversa dimissione di Richard Nixon nel 1974. Ford è salito alla presidenza il 9 agosto 1974, dopo che Nixon si è dimesso a seguito dello scandalo Watergate. Ford ha affrontato una situazione difficile ereditando un'America scossa dallo scandalo e dalla sfiducia nel governo. Ha cercato di ristabilire la fiducia del pubblico attraverso la sua integrità personale e la trasparenza. Una delle sue prime azioni fu concedere un perdono presidenziale a Nixon, cercando di porre fine alle divisioni e concentrarsi sulla riparazione dell'unità nazionale e dell'economia.

