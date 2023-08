La fidanzata del mozartiano duca Ottavio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fidanzata del mozartiano duca Ottavio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DONNA ANNA

Significato/Curiosità : La fidanzata del mozartiano duca Ottavio

Donna Anna è un personaggio dell'opera "Don Giovanni" di Wolfgang Amadeus Mozart. Lei è la fidanzata del duca Ottavio e una delle figure centrali della trama. La sua storia ruota attorno alla vendetta nei confronti del protagonista, Don Giovanni, che ha ucciso il padre di Donna Anna, il Commendatore. La sua determinazione e il suo conflitto interno tra il desiderio di vendetta e il senso del dovere sono elementi chiave del suo personaggio. Donna Anna incarna una gamma di emozioni, dalla tristezza e rabbia alla ricerca di giustizia, contribuendo alla complessità emotiva dell'opera.

