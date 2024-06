La fidanzata di Montalbano

: Fu la madre di Tiberio e di Druso maggiore, nonna di Germanico e Claudio, nonché bisnonna di Caligola e trisavola di Nerone. – Roma, 28 settembre 29), anche conosciuta semplicemente come Livia e dopo il 14 come Giulia Augusta, è stata una nobildonna romana, moglie dell'imperatore romano Augusto e Augusta dell'Impero. Livia Drusilla Claudia (in latino Livia Drusilla Claudia; Roma, 30 gennaio 58 a. C.

Italiano: Nome proprio: Livia f . nome proprio di persona femminile. Liviu(m) era un nome latino molto diffuso anche se sulla sua origine non si è in grado di dire nulla di sicuro: potrebbe essere connesso con l'aggettivo lividu(m) nel senso di "pallido" e rappresentare, quindi, un soprannome nato da una caratteristica fisica. . Etimologia / Derivazione: Dal latino lividu(m) che significa pallido.