La linea detta anche di galleggiamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La linea detta anche di galleggiamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : D ACQUA

Riceve una spinta (detta forza di galleggiamento) verticale (dal basso verso l'alto) di intensità pari al peso di una massa di fluido di volume uguale a... Acqueo tipi di acqua acqua aggressiva acqua demineralizzata acqua di mare acqua distillata acqua minerale acqua pesante acqua osmotizzata acqua sopraffusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La linea detta anche di galleggiamento : linea; detta; anche; galleggiamento; Era una linea difensiva tra Britannia e Scozia; Tipo di allenamento per la linea e il cuore; Magra longilinea ; linea ordinata di soldati affiancati; linea di vernici spray per auto della Kwasny; Così viene detta la zuppa di pesce adriatica; Quella craxiana degli anni 80 era detta da bere; Quella dei consumatori è detta consumerismo; Così è anche detta una catena di DNA; Così è anche detta l acquavite in Sardegna; Così viene anche chiamata la lettera J; Così sono anche detti spagnoli e portoghesi; Ottenuti ma anche recuperati; Cittadina nota anche come la Piccola Venezia; Un bagaglio adatto anche alla palestra;

