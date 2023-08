Controlla il lido e chi va in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Controlla il lido e chi va in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAGNINO

Significato/Curiosita : Controlla il lido e chi va in acqua

16°36'46.45e / 38.820495°n 16.612903°e38.820495; 16.612903 catanzaro lido è il quartiere costiero di catanzaro. con 12 385 abitanti, è il quartiere più... Il bagnino di salvataggio (assistente bagnanti, guardaspiaggia o spesso semplicemente bagnino) è colui che vigila sulla sicurezza di chi frequenta piscine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Controlla il lido e chi va in acqua : controlla; lido; acqua; Ufficio che controlla il movimento delle navi; Lo controlla chi acquista un automobile di seconda mano; Ricontrolla to dai meccanici; Moto incontrolla bile; Un gesto incontrolla to; Stabilimento balneare : lido = porto turistico : x; Il gelido imbarazzo nel gergo dei social ing; Passato dallo stato solido a quello gassoso; Sei quadrati in un solido ; Magro e pallido ; Quelli minerali sono sciolti nell acqua ; Un insieme in acqua ; Cotti nell acqua ; Si forma nelle tubazioni dell acqua ; acqua : idro = vino : x;

