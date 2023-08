È contrario per principio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È contrario per principio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BASTIANO

Significato/Curiosità : È contrario per principio

"Bastiano" è un termine colloquiale che indica una persona ostinata o restia al cambiamento, spesso in contrasto con nuove idee o pratiche. Questa qualità riflette un atteggiamento di resistenza o rigidità, spesso basato su principi personali o abitudini consolidate. Una persona bastiana può essere riluttante a considerare alternative o adattarsi a nuove situazioni. Questo termine può avere sfumature negative, poiché indica una mancanza di apertura mentale. Tuttavia, può anche sottolineare la coerenza o la dedizione a ciò che uno crede. La parola "bastiano" riflette il conflitto tra la tradizione e l'innovazione, la stabilità e il cambiamento.

