Fa da contrappeso alla cresta - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : BARGIGLIO

Significato/Curiosita : Fa da contrappeso alla cresta

Scientifiche della funzione della cresta iniziarono nel 1910, quando george francis eaton propose due possibilità: un contrappeso aerodinamico e/o un punto di... Il bargiglio (plurale bargigli) è un'appendice di carne che presentano alcuni volatili sulla testa e/o sul collo, generalmente di colore acceso. i bargigli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

