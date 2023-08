Colonna di piatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colonna di piatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PILA

Significato/Curiosità : Colonna di piatti

Una pila è una colonna o un ammasso di oggetti sovrapposti uno sull'altro, generalmente di forma cilindrica o conica. Questa disposizione è spesso utilizzata per organizzare e impilare elementi come piatti, libri, fogli di carta o qualsiasi altro oggetto di natura simile. Le pile possono essere strutturate in modo stabile per massimizzare l'utilizzo dello spazio o possono essere temporanee. Le pile di piatti, ad esempio, rappresentano un modo efficiente per conservare e trasportare stoviglie. Il termine "pila" può anche essere utilizzato in senso metaforico per descrivere una serie di elementi accumulati uno dopo l'altro.

Altre risposte alla domanda : Colonna di piatti : colonna; piatti; Sinonimo di colonna to; Spesso viaggiano incolonna ti; Le ossa in colonna ; Attributo per un ernia in colonna ; Si incolonna no sommando; Regolati come i piatti delle bilance; Piccoli vermi piatti acquatici; Piani costituiti da placche o elementi piatti ; Si usa nella bilancia a due piatti ; Tra tavolo e piatti ;

