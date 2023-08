In cima alla montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cima alla montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VETTA

Significato/Curiosità : In cima alla montagna

La "vetta" di una montagna rappresenta il punto più alto e ambito di questa imponente formazione naturale. Simbolo di conquista e sfida, raggiungere la vetta è spesso associato a un senso di realizzazione personale e avventura. La vista panoramica panoramica dalla cima offre un'esperienza unica, regalando uno sguardo mozzafiato su paesaggi circostanti. La vetta è spesso associata a simbolismo e obiettivi metaforici, riflettendo il desiderio umano di superare ostacoli e raggiungere traguardi significativi. Questo termine evoca sensazioni di trionfo, umiltà e connessione con la natura selvaggia.

