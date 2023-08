Cantano assieme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantano assieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORISTI

Significato/Curiosita : Cantano assieme

Parti soliste della partitura, cioè con i new trolls che suonano e cantano assieme all'orchestra diretta dall'autore. in un primo momento bacalov pensò... Componenti sono chiamati cantori o coristi. il direttore è detto 'maestro del coro'. nei cori professionali italiani il corista è identificato, anche in sede...