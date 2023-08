La fa l arma che s inceppa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fa l arma che s inceppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CILECCA

Significato/Curiosità : La fa l arma che s inceppa

La "cilecca" è un termine colloquiale che si riferisce a un'arma da fuoco che si inceppa o fallisce nel momento critico dell'uso. Questo concetto si estende anche a situazioni in cui qualcosa fallisce o va storto quando ci si aspetta il contrario. La parola ha un tono leggero e scherzoso, spesso usato per descrivere momenti imbarazzanti o frustranti. Può anche essere utilizzata per alludere a situazioni in cui il desiderio o l'aspettativa non sono soddisfatti. In generale, "cilecca" è un termine che cattura l'idea di un'inattesa deviazione dalle aspettative, con un tocco di umorismo.

