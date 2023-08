Non funzionare perfettamente perdere in efficienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non funzionare perfettamente perdere in efficienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FARE CILECCA

Significato/Curiosita : Non funzionare perfettamente perdere in efficienza

Indicator) fino al 29 novembre 1999, data in cui venne disattivato perché non poteva essere mantenuto in efficienza a causa dell'indisponibilità di pezzi... Lui credesse in quella occasione, entra in depressione e comincia a fare cilecca con le ragazze. così, per ritornare normale, va a letto con quella donna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non funzionare perfettamente perdere in efficienza : funzionare; perfettamente; perdere; efficienza; Predisporre un apparecchiatura a funzionare secondo determinati standard; Fa funzionare l orologio; Fa funzionare il cellulare; Regolate per funzionare a dovere; Può funzionare con il laser o a getto d inchiostro; perfettamente consapevoli; perfettamente verticale; Contraddistingue tutto ciò che è perfettamente finito; perfettamente chiusa; perfettamente consapevole delle proprie azioni; Lo dimostra chi sa perdere sportivamente; perdere l entusiasmo; Si può perdere quello dell intelletto; perdere terreno; perdere colore; Titoli di efficienza Energetica; Riportato alla primitiva efficienza ; Danneggiato nell efficienza ; Perdita di efficienza ; Test nazionale sull efficienza dell istruzione;

