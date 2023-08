Unità organica dell Arma di cavalleria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità organica dell Arma di cavalleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SQUADRONE

Significato/Curiosita : Unita organica dell arma di cavalleria

Il reggimento "savoia cavalleria" (3º) è una delle più vetuste e gloriose unità dell'arma di cavalleria dell'esercito italiano. il reggimento oggi appartiene... Nella delta force lo "squadron" invece ha le stesse caratteristiche di quello del sas britannico. squadrone, o meglio "squadron", è un termine utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

