Il tradizionale banchetto di Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tradizionale banchetto di Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CENONE

Significato/Curiosita : Il tradizionale banchetto di natale

Significati, vedi natale (disambigua). il natale è la festa annuale che commemora la nascita di gesù, osservata principalmente il 25 dicembre come celebrazione... cenone (in latino caenon) era una cittadella che sorgeva sulla costa dell'antico lazio, a sud di roma. fungeva da porto ed emporio della città volsca di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il tradizionale banchetto di Natale : tradizionale; banchetto; natale; Come un prodotto di tipo domestico e tradizionale ; Non seguono norme di metrica tradizionale ; La tradizionale danza napoletana; Il suo tradizionale dolce natalizio è il pangiallo; Nazione la cui musica tradizionale è la Morna; Il banchetto natalizio; Si dice di banchetto con molte portate; banchetto di fine anno; Il banchetto di Natale; Lauto banchetto della sera del 24 dicembre; Si allestisce per natale ; Vi si trova la casa natale di Raffaello Sanzio; Si fanno a natale e Capodanno; Fiabesca renna di Babbo natale con il naso rosso; Si dice che chi non arriva a natale non lo mangi;

Cerca altre Definizioni