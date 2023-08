Serve per imbottiture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per imbottiture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OVATTA

Le imbottiture impagliate (imbottiti naturali) possono essere un'alternativa, o pi√Ļ che altro un modello di come venivano realizzate le imbottiture nelle... Secondo le convenzioni di wikipedia. il cotone idrofilo, chiamato anche ovatta, lana di cotone, bambagia, √® un tipo di fibra di cotone posto in commercio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoled√¨ 30 agosto 2023

