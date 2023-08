Popolo delle Antille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolo delle Antille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HAITIANI

Significato/Curiosita : Popolo delle antille

1986 aruba (fino ad allora parte delle antille) ottenne lo status di nazione, e divenne indipendente dalle antille, ma restò sempre all'interno del regno... Analfabetismo e il creolo haitiano. la quasi totalità degli haitiani si esprime nella vita quotidiana attraverso il creolo haitiano (kreyòl ayisyen), evolutosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

