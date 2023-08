Le parti essenziali dei binocoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le parti essenziali dei binocoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LENTI

Significato/Curiosita : Le parti essenziali dei binocoli

Uccisioni rituali che, a turno, ciascuno dei signori osserva compiaciuto da una finestra della villa, con un binocolo. la pianista intanto, dall'interno della... Vedi lente (disambigua). disambiguazione – "lenti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lenti (disambigua). una lente è un elemento ottico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

