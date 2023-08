Un ortaggio senza sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ortaggio senza sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAPA

Significato/Curiosita : Un ortaggio senza sangue

Graveolens var. rapaceum) è un ortaggio particolare. del sedano rapa si consuma la radice (infatti è un cosiddetto "ortaggio da radice"), di colore bianco... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rapa (disambigua). questa voce sull'argomento ortaggi è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un ortaggio senza sangue : ortaggio; senza; sangue; ortaggio simile alla rapa noto anche come navone; ortaggio giallo rosso o verde; ortaggio simile a una carota di colore biancastro; ortaggio spinoso; ortaggio per sughi; Pesciolini senza testa in scatola; Continui senza tregua; Lo sono i cuori senza sentimenti; Soci senza pari; Il sistema di pagamento con il bancomat senza inserirlo nel POS; Il preparatore dei purosangue ; Si trova nel sangue e in certi televisori; A sangue romanzo di Truman Capote; Che ha implicato spargimento di sangue ; Il brasato inglese al sangue ing;

Cerca altre Definizioni