Non servono se non c è neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non servono se non c è neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : Non servono se non c e neve

Per la formazione della neve in natura servono acqua allo stato liquido, di nuclei di congelamento e temperatura vicina a 0 °c. dino dibona, dizionario... Sciare (rivista). disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sci (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento sport invernali è priva... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non servono se non c è neve : servono; neve; Non servono tarpate; Gli oggetti che servono da modelli; servono per scrivere; Non servono sono superflui; servono per le medicazioni; Grimilde lo è di Biancaneve ; La regione con Avellino e Beneve nto; Casetta di neve ; Frane di neve polverosa; Il Ciro a cui è intitolato lo stadio del Beneve nto;

Cerca altre Definizioni