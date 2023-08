Moneta che è confluita nell euro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moneta che è confluita nell euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIRA

Significato/Curiosita : Moneta che e confluita nell euro

Della moneta unica europea. gli stati che hanno adottato l'euro a seguito di accordi bilaterali hanno la possibilità di coniare monete in euro (ma non... La lira italiana (simbolo: l.; codice itl; abbreviata anche come £ o lit.) è stata la valuta ufficiale dell'italia dal 1861 al 2002, quando, con l'introduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

