Una moneta confluita nell euro

Sostantivo

La lira italiana (simbolo: L.; codice ITL; abbreviata anche come £ o Lit.) è stata la valuta ufficiale dell'Italia dal 1861 al 2002, quando, con l'introduzione dell'euro, ha definitivamente cessato di avere corso legale; una lira era suddivisa in 100 centesimi. Utilizzata come unità di conto già nell'VIII secolo la lira fu coniata per la prima volta in Italia nel 1472 dalla Repubblica di Venezia. Entrata poi in uso nella gran parte degli Stati preunitari, continuò ad essere coniata in varie forme, fino a quando, nel 1806, il Regno d'Italia napoleonico adottò come valuta ufficiale la lira italiana secondo un sistema decimale bimetallico.

lira ( approfondimento) f (pl.: lire)

(numismatica) unità monetaria dell'Italia fino all'entrata in vigore dell'euro nel 2002 nel 2001 per comprare 1 dollaro statunitense servivano 1800 lire

lira pesante, moneta italiana degli anni ottanta, mai entrata in circolazione, di valore pari a mille lire dell'epoca (economia) unità monetaria di alcuni paesi dell'Asia sudoccidentale (musica) strumento musicale cordofono simile alla cetra (senso figurato) poesia lirica

Sillabazione

li | ra

Pronuncia

IPA: /'lira/

Etimologia / Derivazione

dal latino libra(m), "libbra", come misura di peso o capacità, probabilmente correlato al greco antico ta (líthra), dal significato simile

