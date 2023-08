Membrana che divide le narici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Membrana che divide le narici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SETTO

Significato/Curiosita : Membrana che divide le narici

Delle narici. il setto nasale è rivestito dalla mucosa della cavità nasale, un epitelio di tipo respiratorio, adeso per interposizione della membrana basale... Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il setto interventricolare è la parete divisoria tra il ventricolo destro e sinistro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

