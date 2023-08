I lupi da luna piena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I lupi da luna piena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANNARI

Significato/Curiosita : I lupi da luna piena

Unico indizio la luna piena (silver bullet) è un film del 1985 diretto da daniel attias, tratto dall'omonimo romanzo breve di stephen king. «zio red: e... Ruolo d&d sono presenti mannari di diverso tipo tra cui: lupo, orso, topo, coccodrillo, tigre e gatto. ognuna delle razze mannare presenti nel gioco, presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

