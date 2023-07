Canta Me so mbriacato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canta Me so mbriacato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANNARINO

Significato/Curiosità : Canta Me so mbriacato

"Me so' mbriacato" è una canzone dell'artista italiano Mannarino, inclusa nel suo album "Apriti Cielo" del 2013. La canzone è un vivace e coinvolgente brano che combina sonorità mediterranee con influenze folk e pop. Il testo racconta la storia di un protagonista che afferma di essere ubriaco, ma non di vino o di alcolici, bensì dell'amore. Attraverso metafore e linguaggio poetico, Mannarino esprime l'ebbrezza dell'amore e la sua capacità di far perdere la testa e la ragione. La canzone, con il suo ritmo contagioso e le parole evocative, rappresenta una delle tante gemme del repertorio di Mannarino e la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica.

