Dà lezioni abbr - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà lezioni abbr. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : INS

Significato/Curiosita : Da lezioni abbr

Progetto di riferimento. la bibbia di gerusalemme (la bible de jérusalem, abbr. bj) è una versione della bibbia pubblicata a fascicoli tra il 1948 e 1953... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ins. ins (toponimo tedesco; in francese anet) è un comune svizzero di 3 536 abitanti del canton... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dà lezioni abbr : lezioni; abbr; Grillo che impartisce lezioni ; Stage per liceali svolto in parallelo alle lezioni ; Assegnare ordini e lezioni ; Confezioni di raccolte di opere da collezioni sti; Collezioni smo senza lezioni ; abbr ivio slancio; Direzione abbr eviazione; Fabbr ica fiammiferi paraffinati; abbr eviazione di società; Una donna in fabbr ica;

Cerca altre Definizioni