La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dà lezioni a tutti' è 'Prof'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROF

Curiosità e Significato di Prof

Approfondisci la parola di 4 lettere Prof: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Prof? PROF è l'abbreviazione di professore, figura che dà lezioni e guida gli studenti nel percorso di apprendimento. È il termine usato comunemente per indicare chi insegna in classe, trasmettendo conoscenze e competenze. In breve, un professore è colui che dà lezioni a tutti, aiutando a crescere e imparare ogni giorno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ben conosciuto da tuttiC è chi lo dà a tuttiNon si dà a tuttiSeparato da tuttiDà continuamente lezioni

Come si scrive la soluzione Prof

La definizione "Dà lezioni a tutti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

F Firenze

