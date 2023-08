Si esalta per la propria patria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si esalta per la propria patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : NAZIONALISTA

Significato/Curiosita : Si esalta per la propria patria

Il nazionalismo è un'ideologia che esalta e difende il concetto di patria. più in generale è un insieme di dottrine e movimenti che pongono al centro l'idea... Federzoni, dell'associazione nazionalista italiana. il giornale il regno fu il primo organo ufficiale del movimento nazionalista italiano, cui seguì il settimanale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si esalta per la propria patria : esalta; propria; patria; Eccitante esalta nte; esalta zione poetica; esalta o abbatte i tifosi; esalta re tributare lodi; esalta to dalla febbre; È propria d un governo sull orlo della crisi; Esclamazione propria dell impaziente; Perdere la propria freschezza; Non sempre bisogna fidarsi della propria ; Essere adatto appropria to; La patria di Pancho Villa; La patria dei pasdaràn; Era con Dio e patria nei valori del fascismo; Il patria rca che sposò Rebecca; La patria di Churchill;

Cerca altre Definizioni