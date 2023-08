L ente spaziale che avviò il programma Apollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ente spaziale che avviò il programma Apollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NASA

Significato/Curiosita : L ente spaziale che avvio il programma apollo

Veicoli spaziali con equipaggio. il programma costituì un elemento importante del programma spaziale sovietico e per molto tempo è stato il progetto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nasa (disambigua). la nasa (/'naza/), acronimo di national aeronautics and space administration... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

