L ente che avviò il Programma Apollo

: Nei suoi primi dieci anni di attività la NASA costruì nuovi centri per la ricerca e sviluppo e per la gestione delle attività aerospaziali: il Goddard Space Flight Center, il Manned Spacecraft Center, il Kennedy Space Center e l'Electronics Research Center. La NASA (/'naza/), acronimo di National Aeronautics and Space Administration (in italiano: "Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche"), è l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America.

Inglese: Acronimo / Abbreviazione: NASA ( approfondimento) . (militare) National Aeronautics and Space Administration (Amministrazione Nazionale dell'Aeronautica e dello Spazio) agenzia civile governativa statunitense responsabile per il programma spaziale e per la ricerca in ambito aerospaziale civile e civico. AA.VV., Vocabolario Treccani edizione online su treccani.it, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.