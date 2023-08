Si distillano in raffineria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si distillano in raffineria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PETROLI

Significato/Curiosita : Si distillano in raffineria

petroli ad elevato contenuto di alcani si parla di "petroli paraffinici", mentre i petroli ad elevato contenuto di cicloalcani vengono detti "petroli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023



Cerca altre Definizioni