Philip detective privato - Cruciverba

Philip Marlowe è un celebre personaggio della letteratura noir, creato dallo scrittore statunitense Raymond Chandler. Marlowe è un detective privato, un investigatore solitario e coraggioso, che si muove nelle oscure strade di Los Angeles degli anni '30 e '40. È un uomo onesto, duro e cinico, con un grande senso di giustizia. Indossa sempre un cappello, è un fumatore accanito e ama il whiskey. La sua caratteristica principale è l'intuito acuto e l'abilità nell'indagare sui casi più complessi. Marlowe è un anti-eroe affascinante, che si trova coinvolto in trame intricate, spesso legate a crimini, corruzione e donne fatali. Nonostante tutto, rimane fedele ai suoi principi e si impegna a scoprire la verità, anche a costo della propria vita.

