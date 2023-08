Il Buzzati de Il deserto dei Tartari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Buzzati de Il deserto dei Tartari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DINO

Significato/Curiosita : Il buzzati de il deserto dei tartari

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi il deserto dei tartari (film). il deserto dei tartari è un romanzo di dino buzzati. pubblicato nel 1940, segnò... Di nome dino. dino, cantante italiano dino alfieri, politico italiano dino baggio, calciatore italiano dino battaglia, fumettista italiano dino buzzati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Buzzati de Il deserto dei Tartari : buzzati; deserto; tartari; Il celebre romanzo che diede fama di scrittore a buzzati ; Un romanzo di Dino buzzati dei Tartari; Del mistero in un antologia di Dino buzzati fra; Mostro marino in un racconto di Dino buzzati ; Romanzo di Dino buzzati del 1963; Il deserto nel quale avvenne il miracolo della manna; deserto ciottoloso del Sahara; Area del deserto marocchino nota per le sue dune; deserto o non accompagnato; Un bandito del deserto ; Un romanzo di Dino Buzzati dei tartari ; L autore de Il deserto dei tartari ; Il creatore di tartari n; Nel Deserto dei tartari si chiama Bastiani; L autore di tartari n di Tarascona;

Cerca altre Definizioni