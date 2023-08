La buca che dà nome a un pecorino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La buca che dà nome a un pecorino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FOSSA

Significato/Curiosita : La buca che da nome a un pecorino

Villagrande e talana, accompagnati da funghi, olive e formaggi, tra i quali il pecorino sardo, fresco o stagionato, il pecorino romano, il casitzolu fresco o... Coordinate: 11°21'n 142°12'e / 11.35°n 142.2°e11.35; 142.2 la fossa delle marianne è la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo, localizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

