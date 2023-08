Avversano ogni credo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avversano ogni credo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATEI

Significato/Curiosita : Avversano ogni credo

Indica l'eterogeneo insieme di movimenti politici, religiosi e civili che avversano o rifiutano il comunismo. il termine è talvolta considerato troppo generico... Secolo) riferisce nei suoi stromateis che i greci dell'epoca consideravano «atei» i primi cristiani, in quanto non adoravano le divinità tradizionali. risale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

