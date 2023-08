Vivono numerosi a Dublino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono numerosi a Dublino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IRLANDESI

Significato/Curiosita : Vivono numerosi a dublino

molti dei quali vivono sulla costa orientale, e 1 milione circa nella capitale dell'eire. la città più vasta e popolata è dublino, seguita da belfast... Degli irlandesi hanno abitato l'isola d'irlanda da circa 9.000 anni. i principali gruppi che in passato sono venuti a contatto con gli irlandesi sono stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

