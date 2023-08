Strumento che può essere alto tenore o soprano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento che può essere alto tenore o soprano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAX

Significato/Curiosita : Strumento che puo essere alto tenore o soprano

Contralto, mezzosoprano e soprano si scrivono in chiave di violino, le parti di baritono in chiave di basso, mentre per le parti di tenore si usa la chiave di... Disambiguazione – "sax e sax" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sax (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento strumenti musicali... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

