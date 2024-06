Stato d incoscienza indotto

: Con questo termine, Ippocrate indicava "Il cadavere in sonno letargico", riferendosi a quei soggetti in coma, che apparivano in uno stato di sonno profondo dal quale non si poteva risvegliarli. Successivamente, nel 1966, Fred Plum e Jerome Posner, neurologi statunitensi, definiscono così il coma: "Unarousable unresponsiveness in which the subjects lie with eyes closed" (Paziente non risvegliabile, non responsivo, che giace a occhi chiusi). Il coma (dal greco µa, "sonno") è uno stato di assenza di coscienza conosciuto fin dai tempi più antichi.

Italiano: Sostantivo: coma ( approfondimento) m inv . (medicina) condizione caratterizzata da mancanza di coscienza oppure della sola accertata attività cardiaca, del cuore era in coma ma si è ripreso.. (per estensione) (scherzoso) grande tensione emotiva, per esempio udendo rumori o parole, verificatisi attorno, in modo quasi impercettibile; altrimenti essere soprappensiero. Sillabazione: cò | ma.