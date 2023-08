La stagione in cui inizia l anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stagione in cui inizia l anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INVERNO

Significato/Curiosita : La stagione in cui inizia l anno

I falò di inizio anno sono una tradizione popolare dell'italia nord-orientale e dell’emilia occidentale consistente nel bruciare delle grandi cataste... Lungo inverno alla base concordia sta per finire, su repubblica.it, 16 agosto 2015. ^ inverno al via: il primo dicembre inizia ufficialmente l'inverno meteo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

