Le sponde del Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sponde del Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AE

Significato/Curiosita : Le sponde del adige

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi adige (disambigua). l'adige (afi: /'adie/; anticamente anche adice, /'adie/; etsch in tedesco... "cat". le varianti diacritiche includono , , , , æ`, æ`, æ^, æ^, æ~, æ~. nel latino classico la combinazione ae denota il dittongo ae. sia la pratica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le sponde del Adige : sponde; adige; Gli risponde il tac; Chi lo commette ne risponde ; Le sponde del Danubio; Corrisponde agli anni della fanciullezza; Un tipo di vendita per corrisponde nza; Gli alberi largamente coltivati in Alto adige ; Relativo all adige ; Si parla in Alto adige ; Nativa della Val d adige ; Pusteria in Alto adige ;

Cerca altre Definizioni