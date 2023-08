Sperpera l altrui denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sperpera l altrui denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MALVERSATORE

Significato/Curiosita : Sperpera l altrui denaro

Sapere della nuova amante di suo figlio e di tutti i soldi che per lei sperpera, che per certo non sono suoi, perché la baronessa gli aveva proibito di... Narratore della storia, viene accreditato come the embezzler (letteralmente "malversatore", ma anche "truffatore, disonesto, imbroglione"). le scene furono girate...