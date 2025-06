Ci può finire chi sperpera il denaro nei cruciverba: la soluzione è Lastrico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ci può finire chi sperpera il denaro' è 'Lastrico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LASTRICO

Curiosità e Significato... La parola Lastrico è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lastrico.

Perché la soluzione è Lastrico? Il lastrico è uno stato di grande difficoltà economica, spesso causato da spese eccessive o gestione sbagliata delle finanze. Quando si finisce in lastrico, si è senza soldi e in serie difficoltà. È come trovarsi al limite, senza più risorse. Quindi, chi sperpera il denaro rischia di finire in questa condizione di crisi finanziaria, dove ogni spesa diventa un problema.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ci può finire chi sperpera il denaro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

