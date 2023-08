Salve gloria a Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salve gloria a Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSANNA

Significato/Curiosita : Salve gloria a gesu

La salve regina è una delle 4 antifone mariane (le altre sono il regina caeli, l'ave regina caelorum e l'alma redemptoris mater). questa composizione... osanna / massimo osanna (altra versione), su persée, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. (en) massimo osanna,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

