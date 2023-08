Riunisce i produttori di greggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riunisce i produttori di greggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OPEC

Significato/Curiosita : Riunisce i produttori di greggio

Ed ezio greggio, qui al suo primo ruolo drammatico. il film è stato distribuito nei cinema a partire dal 12 settembre 2008. nel primo weekend di programmazione... L'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, meglio conosciuta come opec (organization of the petroleum exporting countries), fondata nel 1960, comprende...