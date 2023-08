Si realizza per le fondamenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si realizza per le fondamenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCAVO

Significato/Curiosita : Si realizza per le fondamenta

Apprendimento si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli in cui il soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere... Contengono il titolo. scavo in archeologia scavo in edilizia lynette scavo – personaggio della serie televisiva desperate housewives tom scavo – personaggio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si realizza per le fondamenta : realizza; fondamenta; Collabora alla realizza zione scenica dello spettacolo; realizza tore di brocche; Edificare realizza re; realizza re creare da fabbro; realizza to in modo da rendere il lavoro più agevole; Precetti fondamenta li; Elemento costitutivo e fondamenta le; La nota fondamenta le; Lo scavo per fare spazio alle fondamenta ; Momento fondamenta le nella trama del dramma;

