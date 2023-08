Un quadro di nessun valore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un quadro di nessun valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CROSTA

Significato/Curiosita : Un quadro di nessun valore

Contemporaneamente un tris e una coppia di valori diversi. in caso di due o più full, vince quello che ha il valore del tris più alto, indipendentemente dal valore delle... Fra 4 (crosta oceanica) e 70 chilometri (crosta continentale). il nostro pianeta è formato da gusci concentrici di materiale diverso: la crosta terrestre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

