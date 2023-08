La prende chi vuol colpire il bersaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prende chi vuol colpire il bersaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MIRA

Richiede quando la propria squadra è in difficoltà, per avere subito molti punti, e si vuol rompere il ritmo avversario. durante il time out i giocatori... Fascia principale mira – comune italiano nella città metropolitana di venezia mira – comune spagnolo mira – comune portoghese mira loma – località statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

