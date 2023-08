Perdersi d animo scoraggiarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perdersi d animo scoraggiarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVVILIRSI

Significato/Curiosita : Perdersi d animo scoraggiarsi

Di non poter sopportare altre delusioni, ma kelly la esorta a non perdersi d'animo. kara e lena si recano in kaznia e perquisiscono la base di lex, ora... Come l'assillante richiamo al suicidio, il masochistico compiacimento di avvilirsi, il misoginismo, alcune ossessioni sessuali che, come scrive nel suo saggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

