Nome latino dell Inghilterra - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ANGLIA

Riportare il cattolicesimo in inghilterra, mentre elisabetta era protestante. alla morte del fratellastro edoardo vi d'inghilterra, salì al trono jane grey... Prefect. con il nome anglia ci si riferisce a quattro diversi modelli prodotti tra il 1940 e il 1967: il primo modello della anglia venne presentato nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nome latino dell Inghilterra : nome; latino; inghilterra; Ll chimico svedese che legò il suo nome ad un ambito premio; Le alghe che dànno nome a un mare dell Atlantico; Dà nome a certi servizi; Il nome di Distel; Diede nome a un difetto della vista; Antico proverbio latino ; Ciocolatino con la ciliegina; Bronzo in latino ; Saluto latino ; Le lingue derivate dal latino parlate dal popolo; Il migliore in inghilterra ; Benvenuto in inghilterra ; Carrozza che faceva servizio in inghilterra ; Movimento operaio dell inghilterra di inizio 800; La madre di William d inghilterra ;

